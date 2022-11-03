Son dakika: İstanbul’da sis etkili oluyor; Meteoroloji’den bazı iller için sağanak uyarısı...

Son dakika haberleri: İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerlerken, görüş mesafesi de azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.