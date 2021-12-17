SON DAKİKA: İstanbul’da trafik kilit! Son iş gününde yoğunluk yüzde 70’i buldu





İstanbul'un haftanın son iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İş dönüşü evlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.