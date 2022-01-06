SON DAKİKA: İstanbul’daki satırlı dehşette katilin son görüntüleri ortaya çıktı! Sebepsizce saldırmıştı...

EVİNDE KAN İZLİ KIYAFETLER



Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Polis kriminal laboratuarına gönderildi. sParkta satırla işlenen vahşi cinayet akıllara Ataşehir'de hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla yol ortasında katledilen Başak Cengiz cinayetini akıllara getirdi. Polis soruşturmasına göre bu olayda da İsmail A., hiç bir sebep yokken parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı öldürdü.