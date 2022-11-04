Son dakika: İzmir 4,9’luk deprem ile sallamıştı: Balkondan atlayan Efe Altay Saral’dan acı haber!





Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Koşarer, "Efe'nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm." diye konuştu.