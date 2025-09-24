SON DAKİKA... İzmir Karşıyaka’da çöp dağladı! Vatandaşlar kötü kokuya tepki gösterdi: Sahil, çarşı her yer çöp!

'İŞLERİMİZİ DE ETKİLİYOR'

Karşıyaka Çarşısı'nda esnaf olan Tuğba Tavaz (35), "Bir vatandaş olarak çöplerin toplanmamasını hoş bulmuyorum, buraya yakışmıyor. En kısa sürede çözüm bulunmasını istiyorum. Zor durumdayız. Büyük bir sorun. Esnaf olarak işlerimizi de etkiliyor. Çünkü kimse böyle bir ortamda alışveriş yapmaya gelmek istemiyor" ifadelerini kullandı.