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Giriş Tarihi: 15.3.2022 12:13 Son Güncelleme: 15.3.2022 12:22

Son dakika: İzmir polisinden dev imha operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika: İzmir polisinden dev imha operasyonu

İzmir polisi bu kez sıra dışı bir operasyona imza attı. Kaçakçılık polisi tarafından son 4 ay içerisinde yakalanan gümrük kaçağı, sahte tütün ve tütün mamulleri ile etil alkol ve alkollü içkilerden oluşan 105 ton ağırlığındaki kaçak ürünler 5607 Sayılı kanuna istinaden ilgili yönetmelik gereğince 01-09 Mart tarihleri arasında imha edildi. İmha işlemleri sırasında 16 kamyon, 2 forklift ve 58 hamal kullanıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 4 ay içeresinde yakalanan gümrük kaçağı, sahte tütün ve tütün mamulleri ile etil alkol ve alkollü içkilerinden oluşan kaçak ürünler 5607 Sayılı Kanuna istinaden ilgili yönetmelik gereğince 01-09 Mart tarihleri arasında imha edildi.

50 ton nargile tütünü, 11 milyon adet doldurulmus sigara, 600 bin adet makaron, 5.7 ton kıyılmış tütün, 8 Milyon adet sigara filtresi, 3 bin 246 paket kaçak sigara, 4 bin paket nargile/pipo tütünü, bin 678 adet puro, 845 kg ve bin 146 paket sigara sarma kağıdı, 518 paket yarı elektronik sigara, 2 bin 270 adet sigara filtresi ağızlığı, 8 ton sahte etil alkol, 558 litre açık içki, 3 bin 237 adet içki aroması, 55 şişe kaçak, sahte içki olmak üzere toplam 105 ton kaçak ürün 9 günlük çalışma boyunca imha edildi.

150 MİLYON LİRA KAMU ZARARI ÖNLEDİ

Kaçakçılık polisinin başarılı çalışmaları sonucu 150 milyon lira kamu zararı engellenmiş oldu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, kentte insan sağlığına ciddi zararları olan sağlıksız ortamlarda üretilerek depolanan ve satışa sunulan yasadışı alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerinin imalat satış ve ticareti ile mücadelelerinin vatandaşların da desteği ile devam edeceğini vurguladı.

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Son dakika: İzmir polisinden dev imha operasyonu
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