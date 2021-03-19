Son dakika: İzmir’de damat dehşet saçtı! Eşini, kayınvalidesini ve komşuyu silahla öldürdü

Son dakika haberleri: İzmir'in Bayındır ilçesindeki olay, akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi Serpil Palalı'nın evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü T., kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Hüsnü T., kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti. Anne kız kanlar içerisinde yere yığılırken, cani damat evin dışına çıktı.
SESLERİ DUYUP DIŞARI ÇIKAN KOMŞUYU DA SİLAHLA VURDU
Silah seslerini duyarak evinden çıkıp sesin olduğu bölgeye doğru ilerleyen ve Serpil Palalı'nın komşusu olduğu öğrenilen Hamza Kuzucuk da, damat Hüsnü T.'nin kendisine silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
ANNE VE KIZ OLAY YERİNDE, KOMŞU HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne kızın yaşamanı yitirdiği tespit edilirken, komşu Hamza Kuzucuk'un ise ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Kuzucuk, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan İzmir'e sevk edilen Kuzucuk, hastane yolunda yaşamını yitirdi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Kuzucuk, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Kuzucuk'un İzmir'e sevk edildiği öğrenildi.
SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI
Öte yandan, polis ekiplerince şüpheli Hüsnü T., Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınırken, olay yerine destek amaçlı çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
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