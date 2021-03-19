Son dakika: İzmir’de damat dehşet saçtı! Eşini, kayınvalidesini ve komşuyu silahla öldürdü





ANNE VE KIZ OLAY YERİNDE, KOMŞU HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne kızın yaşamanı yitirdiği tespit edilirken, komşu Hamza Kuzucuk'un ise ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Kuzucuk, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan İzmir'e sevk edilen Kuzucuk, hastane yolunda yaşamını yitirdi.