Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İzmir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 8.2.2022 12:31 Son Güncelleme: 8.2.2022 12:35

SON DAKİKA: İzmir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi...

SON DAKİKA: İzmir’de korkutan deprem! AFAD’dan açıklama geldi...

Son dakika haberine göre; İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı.

Son dakika haberine göre; İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin İzmir körfezinde 3.7 büyüklüğünde gerçekleştiği bildirildi. Urla açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İZMİR'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Urla açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. saat 12.21'de meydana gelen deprem yerin 13.35 KM altında gerçekleşti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bilgisi paylaşılmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Kanser olduğunu bilmeden kanserden kurtuldu
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Dünyanın gözü o toplantıda! Macron-Putin görüşmesinde dikkat çeken detay!
Son dakika: Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir! Parolalı şebeke yakayı ele verdi
Son dakika: Yapılandırmada 271 milyar liralık tarihi rekor
Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İzmir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA