Son dakika: İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yakmışlardı: 2 şüpheli hakkında flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.