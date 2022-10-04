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Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:22

Son dakika: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı: 2 şüpheli hakkında flaş gelişme!

Son dakika: İzmir Çiğli'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı belirlenip, gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İşte son dakika gelişmeleri...

DHA
Son dakika: İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yakmışlardı: 2 şüpheli hakkında flaş gelişme!

Son dakika: Çiğli'de 26 Eylül'de bir evde içki içen 1 kişi, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp, ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video


Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Görüntülerde, şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı. Şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., kameraya alan kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı: 2 şüpheli hakkında flaş gelişme!
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