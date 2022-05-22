Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir'de makilik ve orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Giriş Tarihi: 22.5.2022 16:24 Son Güncelleme: 22.5.2022 16:35

Son dakika: İzmir'de makilik ve orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: İzmir’de makilik ve orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika bilgisine göre İzmir'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için müdahale ediyor.

Son dakika... Karaburun Gerence Körfezi'ne yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

SON DAKİKA! İzmir Karaburun ve Dikili'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video

Bir diğer yangın da Dikili ilçesinde çıktı. Madra Barajı yakınlarında, Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: İzmir'de makilik ve orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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