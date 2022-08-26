Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü
Giriş Tarihi: 26.8.2022 15:10 Son Güncelleme: 26.8.2022 15:24

SON DAKİKA | İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak, trafikte aksamalara ve su baskınlarına neden oldu. Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu, dereler taştı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

DHA
SON DAKİKA | İzmir’de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü

Son dakika haberi... Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarının ardından kentte beklenen şiddetli yağmur etkili oldu. Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu.

Sağanakta sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu.

KEDİYİ ÇOCUKLAR KURTARDI

Yunusemre Deresi'nin taştığı Eskizmir semtinde, mahallelinin besleği kedi, sel sularının arasından çocuklar tarafından kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, yürekleri sızlattı.



Berber dükkanı işleten Halis Özdemir, her yağmurda aynı şeyi yaşadıklarını belirterek, "Sürekli olarak burayı temizlemek zorunda kalıyoruz. Artık buraya bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

Bu arada mahallelinin beslediği bir kedi, sel sularının arasından çocuklarca kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, görenlerin yüreğini sızlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA