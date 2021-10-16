Son dakika: İzmir’de vahşet! Kaynar suyla işkence yapıp, boğdular! Sonra ormanda yaktılar

MEZAR AÇILDI, 'YENİDEN YÜZLENDİRME' YAPILDI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside kadının, önce boğularak öldürüldüğü ve daha sonra yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca cansız beden, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Polis ekipleri, kimlik tespiti için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında mezar açıldı ve ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak fotoğraf elde edildi. Bu fotoğraftan yola çıkan polis ekipleri, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenin, Özler Yörük'e ait olduğu saptandı. Önce boğularak öldürülen ve daha sonra da yakılan Yörük cinayetine ilişkin 12 Ekim 2021'de İzmir'de 5, Malatya'da 1 ve Aydın'da 1 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.