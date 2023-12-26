Son dakika: Kadıköy’de bina çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı!

Olay, Kadıköy Caferağa Neşe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm için yıkım çalışması yapılan bir binada göçük meydana geldi.
Göçük sırasında binada çalışma yapan kepçe operatörü beline kadar molozların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son Dakika: Kadıköy'de yıkım sırasında işçi molozların altında kaldı! | Video
KISA SÜREDE KURTARILDI
Polis ekipleri çevrede önlem alırken İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma sonucunda molozların altında kalan işçiyi kısa sürede kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kepçe operatörünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin ise olay yerindeki incelemeleri sürüyor.