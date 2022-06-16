Son dakika: Kadıköy’de teröristbaşı Öcalan için slogan atmışlardı! 9 kişi yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri ve kaldıkları adresler tespit edilen örgüt yanlısı 10 şüphelinin yakalanması için Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da 11 adrese sabah saatlerinde operasyon yapıldı.