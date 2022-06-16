Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan için slogan atmışlardı! 9 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 16.6.2022 13:07 Son Güncelleme: 16.6.2022 13:24

Son dakika: Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan için slogan atmışlardı! 9 kişi yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Kadıköy’de teröristbaşı Öcalan için slogan atmışlardı! 9 kişi yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride terör örgütü PKK lehine slogan atan 10 şüphelinin 9’u düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 3 kilo esrar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran'da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütü PKK lehine sloganlar atan şüpheliler belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri ve kaldıkları adresler tespit edilen örgüt yanlısı 10 şüphelinin yakalanması için Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da 11 adrese sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

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Baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kilo esrar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Zanlıların polisteki ifade işlemlerine başlandı.

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Son dakika: Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan için slogan atmışlardı! 9 kişi yakalandı
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