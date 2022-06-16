Son dakika: Kadıköy’de teröristbaşı Öcalan için slogan atmışlardı! 9 kişi yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran'da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütü PKK lehine sloganlar atan şüpheliler belirlendi.
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri ve kaldıkları adresler tespit edilen örgüt yanlısı 10 şüphelinin yakalanması için Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da 11 adrese sabah saatlerinde operasyon yapıldı.
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