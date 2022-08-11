Son dakika: Kadıköy’deki küfür skandalında ifadeler ortaya çıktı: Kamuya sığındılar

POLİS MEMURDAN ŞARJ BAHANESİ

Diğer şüpheli polis memuru İ.C. ise yaklaşık 11 yıldır İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis olarak çalıştığını, kısa zaman içinde Şırnak'a tayini çıktığını, bu nedenle olay günü arkadaşlarıyla Kadıköy'de alkollü bir mekanda yemek yediğini, o sırada da Fenerbahçe taraftarlarının tezahürat yaptığını gördüğünü söyledi. Bir süre sonra taraftarların Cumhurbaşkanı aleyhine sloganlar attığını görünce ilgli birimleri arayıp ihbar etmek istediğini söyleyen İ.C., "Ancak telefonumun şarjı bittiğinden kimseyi arayamadım. Sonra eve gidip uyudum. Ertesi gün işe gittiğimde slogan atanların tespiti için yardım edeceğimi söyledim ve ilgili videolarda benim de olduğumu gördüm fakat ben hiçbir şekilde hakaret etmedim" dedi.