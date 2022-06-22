Son dakika: Kadın cinayetinde indirim olmaz! Savcılıktan "haksız tahrik olmaz" değerlendirmesi





KATİL SİNYALİ VERMİŞ, MAKTUL ÖLÜMÜ HİSSETMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede cinayetin tam anlamıyla göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Ramazan Su'nun cinayetten önce arkadaşlarına, "Bugün yarın duyarsınız, Nermin'i de kendimi de öldüreceğim, kıskanıyorum onu başkasına yar etmem" dediği, olaydan bir gün önce de "halletmem gereken bir iş var" diyerek işe gitmediği belirlendi. Dahası bu durumu talihsiz kadın da hissettiği ve onun da arkadaşlarına, "Ramazan çok bunaltıyor, tehditle tutuyor beni" dediği gözler önüne serildi.