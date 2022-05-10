SON DAKİKA | Kadir Gecesi’nde paylaştıkları fotoğrafla gündeme gelmişlerdi! Pegasus çalışanları için Başsavcılık’tan flaş talep

PİŞMAN VE ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunmasında sosyal medyada paylaşılan skandal fotoğrafı kendisinin çektiğini söyleyen şüpheli Onur T., "Bir süre sonra paylaşımın yayıldığını gördüm. Çok sayıda tehdit içeren mesajlar aldım. Pegasus beni süresiz izne çıkardı. Korktuğumdan dolayı evden çıkamadığımı söylediğimdeyse işten çıkarıldım. Benim amacım İslam dinine hakaret etmek değildi" diyerek üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli Pegasus çalışanı Onur T., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusu sonrası ise şüpheli adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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