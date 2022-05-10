Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kadir Gecesi'nde paylaştıkları fotoğrafla gündeme gelmişlerdi! Pegasus çalışanları için Başsavcılık'tan flaş talep
Giriş Tarihi: 10.5.2022 13:53 Son Güncelleme: 10.5.2022 14:12

SON DAKİKA | Kadir Gecesi'nde paylaştıkları fotoğrafla gündeme gelmişlerdi! Pegasus çalışanları için Başsavcılık'tan flaş talep

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | Kadir Gecesi’nde paylaştıkları fotoğrafla gündeme gelmişlerdi! Pegasus çalışanları için Başsavcılık’tan flaş talep

Son dakika haberi... Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları hakkında flaş gelişme. Tepki çeken paylaşımın ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen havayolu şirketi çalışanı O.T. serbest bırakılmıştı. Başsavcılık kararın ardından harekete geçti.

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturmuştu. Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer almıştı. Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki görmüştü.

PEGASUS TARAFINDAN İŞTEN ÇIKARILMIŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçerek Pegasus çalışanları hakkında Kadir Gecesi'nde Pendik ilçesinde yapmış oldukları paylaşım nedeniyle 28 Nisan günü 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında işten çıkartılan Onur T. isimli Pegasus çalışanı, ifade verdi.

PİŞMAN VE ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Savunmasında sosyal medyada paylaşılan skandal fotoğrafı kendisinin çektiğini söyleyen şüpheli Onur T., "Bir süre sonra paylaşımın yayıldığını gördüm. Çok sayıda tehdit içeren mesajlar aldım. Pegasus beni süresiz izne çıkardı. Korktuğumdan dolayı evden çıkamadığımı söylediğimdeyse işten çıkarıldım. Benim amacım İslam dinine hakaret etmek değildi" diyerek üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli Pegasus çalışanı Onur T., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusu sonrası ise şüpheli adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA | Kadir Gecesi'nde paylaştıkları fotoğrafla gündeme gelmişlerdi! Pegasus çalışanları için Başsavcılık'tan flaş talep
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