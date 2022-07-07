SON DAKİKA | Avukatın itirazı kabul edildi! Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Başsvcılığı ve avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

Akşehir T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Kadir Şeker'in bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.

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