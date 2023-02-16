Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:16 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:29

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde can kaybı 36 bin 187 oldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

108 BİN 68 KİŞİ YARALANDI

108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar). 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi
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