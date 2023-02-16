Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
108 BİN 68 KİŞİ YARALANDI
108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar). 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.