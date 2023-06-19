Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 19.6.2023 21:39 Son Güncelleme: 19.6.2023 21:58

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7.1 KM olarak kaydederken, sarsıntı çevre illerden de kaydedildi.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 KM olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD, "Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi." açıklamasında bulunurken, gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

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SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
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