SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 20.16'da gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmazken AFAD, gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.
4.1 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA!
5.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22 sıralarında Göksun'da 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Sarsıntının derinliği 6,83 kilometre olarak belirlendi.