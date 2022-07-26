SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem! Kahramanmaraş’ta deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Kahramanmaraş merkezli depremin şiddeti 4.6 olarak belirlendi. Sarsıntılar ardından Maraş ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak düzenlenen listede Türkiye'de güncel depremler kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kahramanmaraş deprem detayları…
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ DEPREM!
Kahramanmaraş ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.
Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Saat 09.11'de meydana gelen deprem derinliği 3.4 km olarak ölçüldü.
Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ