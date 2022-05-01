Son dakika: Kalın Zelenski ile buluştu: Türkiye savaşın sona ermesi için girişimlerine devam edecek

Görüşmelerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kalın, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" ifadelerini kullandı.