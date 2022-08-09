Son dakika: Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a yapılan saldırıyla ilgili flaş gelişme! 9 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Alevi Derneği Başkanı Selami Sarıtaş (63), 5 Ağustos Cuma akşamı saat 21.30 sıralarında Kartal İlçesi'ne bağlı Orhan Tepe Mahallesi Seher Yeli Sokak üzerinde iki kişinin saldırısına uğradı ve darp edildi. O saldırıda flaş bir gelişme yaşandı. Titiz bir inceleme başlatan İstanbul Polisi; Sarıtaş ile aralarında husumet bulunduğu ve saldırıyı gerçekleştirdiği saptanan aynı derneğin üyesi Naki D.'nin (48) de aralarında olduğu dokuz kişiyi operasyon ile yakaladı. 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir pompalı tüfek ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi. Naki D. ile birlikte Murat D. (41), Muhittin F. (32), Ahmet Y. (30), Bora S. (35), Burak E. (32), Emre Y. (36), Seydi A. (36) ve Recep İ. (39) de gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ DARP ETMİŞ...

Naki D.'nin geçmişte herhangi bir suç kaydının bulunmadığı; diğer sekiz şüphelinin ise toplam 73 suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Yat Kaptanı olan Recep İ.'nin 23 suç kaydı olduğu belirtildi. Perde arkasından "Kişisel Husumet" çıkan olayın ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. İddiaya ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; Selami Sarıtaş'ı iki kişinin darp ettiği, diğer şüphelilerin ise "Yardım-Yataklık" ettikleri tespit edildi. İddiaya göre; şüphelilerden bilişim ve reklam işleriyle uğraşan İşletmeci Murat D. ve Galerici olan Muhittin F., Sarıtaş'ın itibarını zedelemek için bazı faaliyetler yürüttü. İkili diğer şüphelilere konuyu anlattı ve olayda kendilerine yardım etmelerini sağladı. Darp olayını gerçekleştiren iki kişinin ise İşletmeci olan Ahmet Y. ve Serkan G. olduğu tespit edildi. Ahmet Y. operasyonda yakalanırken, toplamda 15 suç kaydı bulunan Serkan G. ise "Firari" olarak aranıyor.

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