SON DAKİKA: Kastamonu’da sel sularına kapılan genç her yerde aranıyordu! Sinop’taki ceset ona mı ait? Dedesinin gözyaşları herkesi ağlatmıştı

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için Kastamonu merkezden köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kayboldu.
Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 5 gündür sürdürüyor.
Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı geçtiğimiz günlerde derede bulundu.
Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürürken, bugün Sinop'ta bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız bedenin, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki kayıp kişi olmasından şüpheleniliyor.
CESET İNCELENDİ: ŞÜPHELER ARTIYOR
Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında İnceburun deniz feneri mevkiinde kayalıklarda ceset olduğu ihbar edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri ekipleri ve savcı gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu.
Cesedin Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı'ya (22) ait olmasından şüpheleniliyor. Geçen yıl yaşanan selde Kastamonu'daki kayıp cesetlerin Sinop'a sürüklenerek aynı bölgeden çıkması, ihtimalleri güçlendiriyor.
BAKAN KURUM AİLE İLE GÖRÜŞTÜ
Çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yetkililerden bilgi almıştı. Burada dedesi Salih ve amcası Yaşar Bakırcı ile bir araya gelen Kurum, yapılan arama çalışmaları hakkında da aileye bilgi vermişti. Bakan Kurum, Recep Bakırcı'nın hacda bulunan annesi Türkan ve babası İhsan Bakırcı'yı istemeleri durumunda Suudi Arabistan'dan Kastamonu'ya getirebileceklerini belirtmişti.
"SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZ SİZİ SENEYE DE HACCA GÖNDERİR"
Babası İhsan Bakırcı ile telefonda görüşen Bakan Kurum, "AFAD'ımız tüm ekiplerimiz Recep kardeşimizi arıyor. Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. 'Yok efendim biz duralım, herhangi bir gelişmede gelelim' derseniz burada kaymakam beye vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Nasıl rahat edersiniz" dedi.