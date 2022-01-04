Son dakika | Kayıp Yasin ile ilgili şok iddia! Yasak aşk ölüme götürdü!

'YAVUZ'A ACI YAŞATACAĞIM'

Ümmü Şahin'in Yasin'in kaybolmasından 1 ay kadar önce eşinin amcasının kızı Hanife Şahin'e, "Ben Yavuz'a öyle bir acı yaşatacağım ki, kıyamette bile içerisinden çıkamayacak' dediği belirtildi. Ümmü Şahin ise, "Bir anlık öfkemle söyledim. Ben çocuğum için halen daha ağlıyorum" dedi.

Yavuz Şahin de eşinin kendisine, "Sana bir acı yaşatacağım" dediğini anlattı. Jandarmanın dosya ile ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.