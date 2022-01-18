Son dakika: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta hissedildi (Son depremler)

Son dakika haberi: AFAD, Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesindeki 4.9 şiddetinde depremin yerin 1,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem sonrası Kayseri'de bir çok işyerinin alarmları çaldı. Bazı vatandaşlar ise gecenin soğuğunda kendilerini dışarı attı.
İlk depremin ardından saat 02.34'te ise 2.7 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremle ilgili Kayseri 112 Komuta kontrol Merkezi'ne olumsuz bir ihbar ulaşmadığı öğrenilirken Sarıoğlan İlçesi'nde ise herhangi bir hasar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu
ŞU ANA KADAR OLUMSUZ HABER YOK
Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kendilerine ulaşan olumsuz bir haber olmadığını belirterek; "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun" dedi.
Vatandaşlarda yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şevket Atalay adlı vatandaş; "Deprem uykudan uyandıracak şekilde fena salladı. Cenab-ı Allah beterinden korusun" derken, Selim Kılıç ise "İyi sallandık Kayseri. Allah hepimizi korusun" şeklinde paylaşım yaptı.
Depremin merkez üssü Sarıoğlan İlçesinde ise kaymakam ile toplantı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Bekir Adıyaman, "Allah'a şükür şu ana kadar merkez ve mahallelerimizden üzücü bir haber almadık" dedi.