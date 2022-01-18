Son dakika: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta hissedildi (Son depremler)

Son dakika haberi: AFAD, Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesindeki 4.9 şiddetinde depremin yerin 1,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem sonrası Kayseri'de bir çok işyerinin alarmları çaldı. Bazı vatandaşlar ise gecenin soğuğunda kendilerini dışarı attı.







İlk depremin ardından saat 02.34'te ise 2.7 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremle ilgili Kayseri 112 Komuta kontrol Merkezi'ne olumsuz bir ihbar ulaşmadığı öğrenilirken Sarıoğlan İlçesi'nde ise herhangi bir hasar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu