Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Kayseri'de peş peşe 3 deprem
Giriş Tarihi: 7.3.2023 14:55 Son Güncelleme: 7.3.2023 15:15

Son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Kayseri'de peş peşe 3 deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'ın verilerine göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Kayseri'deki bu depremler Ankara, Niğde, Aksaray gibi çevre illerden de hissedildi...

Son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Kayseri’de peş peşe 3 deprem

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İncesu ilçesi merkezli saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2. DEPREM

AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan 4.7 büyüklüğündeki ardından, saat 14.53'te de merkez üssü yine İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE 3.DEPREM

AFAD verilerine göre saat 14:48'de merkez üssü Kayseri Hacılar olan 4.4 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.

KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kandilli'nin verilerine göre merkez üssü Kayseri olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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Son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Kayseri'de peş peşe 3 deprem
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