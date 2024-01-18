Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 18.1.2024 09:18 Son Güncelleme: 18.1.2024 09:44

Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem!

Son dakika: AFAD Kayseri’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem!

Son dakika: AFAD Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem!
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