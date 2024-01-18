Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 18.1.2024 11:10 Son Güncelleme: 18.1.2024 11:10

Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı

Son dakika: AFAD Kayseri’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı...

Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı

Son dakika: AFAD Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem | Video

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
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