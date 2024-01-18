Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı

Son dakika: AFAD Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son Dakika: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem | Video
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2024-01-18
Saat:09:05:36 TSİ
Enlem:37.70222 N
Boylam:35.40417 E
Derinlik:18.98 km
Detay:https://t.co/1oP23WY0wR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi