Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.