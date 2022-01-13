Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 28 ilde 'Kene' operasyonu! 133 şüpheli...
Giriş Tarihi: 13.1.2022 09:28 Son Güncelleme: 13.1.2022 09:43

Son dakika: 28 ilde 'Kene' operasyonu! 133 şüpheli...

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: 28 ilde ’Kene’ operasyonu! 133 şüpheli...

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye 28 ilde vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan 6 aylık takiple eş zamanlı “Kene” operasyonu düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 133 zanlının, düzenlediği senetler üzerinde tahrifat yaptığı, pos cihazından tefecilik yaparak haksız kazançla vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağladığı öğrenildi.'kene' operasyonu başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığının yaptığı 6 aylık takip sonrasında 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda zanlıların verdikleri borç sonrasında senetler düzenlediği, bu senetler üzerinde tahrifat yaparak 500 bin lirayı 5 milyon yaparak ya da acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlara pos cihazı kullanarak kredi kartından 3 bin lira çektiği, karşılığında 2 bin 300 lira vererek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

ÖDENMEYEN SENET KARŞILIĞINDA DARP, TEHDİT

160 şüpheliye yönelik aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde yapılan operasyonda hedef şüphelilerden 133'ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli ise ifadesi alınmak üzere Emniyete davet edildi.

Zanlıların ödenemeyen senetler karşılığında borçluların evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ettiği, borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında önce tehdit daha sonra darp ederek ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri belirlendi. 2021 yılında gerçekleştirilen Tefecilik 1 ve Tefecilik 2 operasyonlarında 478 şüpheli yakalanırken, çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para elde edilmişti.

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Son dakika: 28 ilde 'Kene' operasyonu! 133 şüpheli...
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