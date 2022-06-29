Haberler Yaşam Haberleri Kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL? Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar olacak, belli mi? | SON DAKİKA
Giriş Tarihi: 29.6.2022 13:59 Son Güncelleme: 29.6.2022 13:59

Kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL? Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar olacak, belli mi? | SON DAKİKA

Kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL? Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar olacak, belli mi? | SON DAKİKA

Kıdem tazminatı 2022 tavanı asgari ücret görüşmeleri ile belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün asgari ücret zam oranına ilişkin toplanacak ve yakında yeni asgari ücret belli olacak. Zam ile birlikte birçok şeyin fiyatı da değişiyor. Kıdem tazminatı ne kadar olacak sorusu sürekli soruluyor. Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli mi? İşte detaylar!

Kıdem tazminatı tavanı bu hafta içerisinde belli olacak. Böylece asgari ücretli çalışan bir yıl çalıştıktan sonra hak ettiği kıdem tazminatının fiyatı yükselecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandıktan sonra karar belli olacak. Vatandaşlar da 2022 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL soruları yöneltiliyor. Peki, kıdem tazminatı ne kadar olacak, belli mi? İşte bugünkü toplantıdan sonra belli olacak fiyatlar!

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

2022'de yapılan asgari ücret toplantıları sonrası verilen kararda, 1 yıl boyunca aralıksız çalışan bir asgari ücretlinin hak ettiği kıdem tazminatı 5 bin 4 TL olmakta. Her yıl, bu kadar kıdem tazminatı kazanılıyordu. Yeni yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatı artacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Kıdem tazminatının 2021 yılı tavanı 8 bin 651 liraydı. 2022 yılında tavan 10 bin 596 liraya kadar yükseldi. Asgari ücret değişimiyle birlikte tavan da artacak.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK 2022?

Kıdem tazminatı ve tavanı bu hafta içerisinde belli olacak. Asgari ücrete zam geldiğinde kıdem tazminatı hesaplanacak. Böylece haberimizde belirteceğiz.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2022

Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı verilir. Giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. Çalışan yıl ile çarpılıp alınacak kıdem tazminatı belirlenir. Kıdem tazminatından binde 7.59'luk damga vergisi kesilmekte.

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Kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL? Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar olacak, belli mi? | SON DAKİKA
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