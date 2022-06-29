Kıdem tazminatı tavanı bu hafta içerisinde belli olacak. Böylece asgari ücretli çalışan bir yıl çalıştıktan sonra hak ettiği kıdem tazminatının fiyatı yükselecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandıktan sonra karar belli olacak. Vatandaşlar da 2022 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL soruları yöneltiliyor. Peki, kıdem tazminatı ne kadar olacak, belli mi? İşte bugünkü toplantıdan sonra belli olacak fiyatlar!
2022'de yapılan asgari ücret toplantıları sonrası verilen kararda, 1 yıl boyunca aralıksız çalışan bir asgari ücretlinin hak ettiği kıdem tazminatı 5 bin 4 TL olmakta. Her yıl, bu kadar kıdem tazminatı kazanılıyordu. Yeni yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatı artacak.
Kıdem tazminatı ve tavanı bu hafta içerisinde belli olacak. Asgari ücrete zam geldiğinde kıdem tazminatı hesaplanacak. Böylece haberimizde belirteceğiz.
Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı verilir. Giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. Çalışan yıl ile çarpılıp alınacak kıdem tazminatı belirlenir. Kıdem tazminatından binde 7.59'luk damga vergisi kesilmekte.