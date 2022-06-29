Kıdem tazminatı tavanı bu hafta içerisinde belli olacak. Böylece asgari ücretli çalışan bir yıl çalıştıktan sonra hak ettiği kıdem tazminatının fiyatı yükselecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandıktan sonra karar belli olacak. Vatandaşlar da 2022 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL soruları yöneltiliyor. Peki, kıdem tazminatı ne kadar olacak, belli mi? İşte bugünkü toplantıdan sonra belli olacak fiyatlar!