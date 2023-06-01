SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu hezimetin faturasını kendisinden başka herkese kesti: Tüm CHP MYK üyeleri istifa etti

Son dakika haberi: Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Milli iradenin tecelli ettiği tarihi gecede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan zaferle çıktı. 8'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise başarısızlıklarla dolu siyasi kariyerine bir yenilgi daha ekledi.

YAKLAŞIK 4 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Tarihi hezimetin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP liderinin istifa edip etmeyeceği tartışılırken parti genel merkezinde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı saat 13.40'ta başladı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

CHP MYK ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı. Toplantının ardından CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu ise Genel Başkanlık koltuğunu bırakmadı.

CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor: