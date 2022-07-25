Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kırıkkale Karabucak köyündeki 14 vatandaş içme suyundan mı zehirlendi? Yeni açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 25.7.2022 15:21 Son Güncelleme: 25.7.2022 15:30

SON DAKİKA: Kırıkkale Karabucak köyündeki 14 vatandaş içme suyundan mı zehirlendi? Yeni açıklama geldi...

Kırıkkale Çelebi Kaymakamlığı, 14 vatandaşın içme suyundan zehirlendikleri iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Karabucak köyünde içme suyundan etkilendiklerini belirterek sağlık kuruluşlarımıza başvuran aynı aileden 8-63 yaş aralığındaki 14 vatandaşımızın rahatsızlığının daha önce hazırlanmış ancak uygun saklama koşullarında saklanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklandığı değerlendirilerek tedavilerine başlanılmış ve bugün itibariyle 14 vatandaşımız, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir." denildi.

SON DAKİKA: Kırıkkale Karabucak köyündeki 14 vatandaş içme suyundan mı zehirlendi? Yeni açıklama geldi...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 14 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçede mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden beşi çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Çelebi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karabucak köyünde içme suyundan etkilendiklerini belirterek sağlık kuruluşlarımıza başvuran aynı aileden 8-63 yaş aralığındaki 14 vatandaşımızın rahatsızlığının daha önce hazırlanmış ancak uygun saklama koşullarında saklanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklandığı değerlendirilerek tedavilerine başlanılmış ve bugün itibariyle 14 vatandaşımız, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir." denildi.

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