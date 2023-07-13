Son dakika: Sırp çete liderinin ölümünde yeni gelişme...Cinayetin kilit ismi Türkiye’ye getirildi

Skaljari Çetesi'yle uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Sırp Kavac Suç Örgütü'nün azmettirmesiyle Barış Boyun Suç Örgütü'nün üyeleri tarafından 1.5 milyon Euro karşılığında işlendiği iddia edilen cinayete karıştıkları saptanan 15 kişi cinayetten 11 gün sonra İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, 13 çete üyesi tutuklanmıştı.





ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI



İki çete üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Suikastte motosikleti kullanan, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı için düzenlenen ilk operasyonda yakalanmayan ve hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan Yakup D. de 5 Ekim 2022 tarihinde Gürcistan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yakup D., Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkemize iade edildi ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.