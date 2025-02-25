SON DAKİKA: Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği 20 milyon TL bedelli 3 ayrı konser için soruşturma başlatılmış, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan incelemede İçişleri Bakanlığından müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuştu.

GÖZ ALTINA ALINDI

Beykoz belediyesine yönelik devam eden farklı soruşturmalar kapsamında, 30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Manuş Baba ve iptal olan Baba Zula organizasyonlarına ilişkin ihale sürecindeki usulsüzlüklere ilişkin yapılan incelemerde hukuka aykırı usulsüz işlemler yapıldığı savcılık tarafından tespit edildi. Beykoz Belediyesi'nin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alındı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması beklenirken, Beykoz Belediyesi'nin konser ve spor kulübü harcamalarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.