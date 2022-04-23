SON DAKİKA: Konya’da iki kişiyi hayattan koparan sürücüden akılalmaz talep! Öldürdüğü yetmezmiş gibi bunu istedi...





'YARGIYA GÜVENİYORUZ'



Peruzet Koçak'ın kardeşi Muharrem Tekin "Kayıplarımızın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarımız hala taze. Biz onları hiç unutmuş değiliz, kalbimizde saklıyoruz. Ben yargıya güveniyorum. Bizleri rahatlatacak bir ceza, hayırlı bir netice bekliyoruz. Allah kimseye ani ve acı ölümler vermesin."



'ACILARIMIZ TAPTAZE'



Sürücünün şikayetiyle şoke olduklarını, ancak şu ana kadar kendilerine bu konuda, adli bir sürecin başlatıldığına dair bir bilginin ulaşmadığını belirten Ayşe Miray Doğru'nun babası Ali Doğru, "Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Yerel mahkemenin verdiği ceza da 13-14 yıl beklerken 5 yılla sınırlandı. Üstü mahkemeyle 7 yıl 9 aya çıktı. İnşallah Yargıtay'dan daha iyi bir netice çıkacağını umut ediyoruz. Yargıtay'ın karar verme süresi uzayınca her gün bunun endişesiyle yaşıyoruz. Bir karara varılsa bu endişemiz de ortadan kalkacak. Acılarımız da taptaze içimizde depreşip duruyor." diye konuştu.



'HEP O GÜNÜ YAŞIYORUM'



Motosiklet sürücüsüne verilecek cezanın örnek olmasını isteyen Derya Doğru ise şunları dedi: "Sürücü yüzde yüz hatalı olduğu için biz verilen cezayı az bulduk. İnşallah adalet yerini bulsun. Annem ve kızımı kaybettim. Sürücü çok hızlıydı, dikkat etmesi gerekiyordu. Onun da hakkında, bizim de hakkımızda hayırlısı olsun. Böyle kalmamalı, az bir cezayla kalmamalı. Çünkü tekrarı yaşanır, örnek olur diğer kişilere. Ama büyük bir ceza alsa herkes ayağını denk alır. Kayıplarımın üzerinden 1 yıl geçti ben hala ayakta zor duruyorum. Her gün o günü yaşıyorum."