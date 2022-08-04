Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Konya'da kaza: otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 4.8.2022 11:32 Son Güncelleme: 4.8.2022 11:32

Son dakika: Konya'da kaza: otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü 1 yaralı!

Son dakika: Konya’da kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Son dakika: Konya’da kaza: otomobil TIR’a çarptı: 3 ölü 1 yaralı!
Son dakika haberi: Kahreden kaza, saat 07.19 sıralarında Konya - Aksaray Karayolunun 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Şeref Işık idaresindeki B TC 322 plakalı otomobil, karayolundaki refüj aralığından Konya istikametine U dönüşü yapmak isteyen Erol G. idaresindeki 42 CSB 23 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarparak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Şeref Işık ile aynı aileden Ayten ve İrem Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, E.I. yaralandı. Yaralı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KPSS iptal mi oldu açıklaması! ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı iptal edildi mi, iptal olursa ne olur, tekrarlanacak mı?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri, hayatı ve biyografisi
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
KPSS için jet soruşturma! Sınav iptal olacak mı? İşte 2 ihtimal
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Konya'da kaza: otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA