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Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:50 Son Güncelleme: 9.11.2022 14:01

Son dakika: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti! Mustafa Erçetin'den acı haber!

Son dakika haberi: Bitlis’te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin başıboş köpek tarafından ısırılmıştı. Durumu ailesinden gizleyen Erçetin, fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Kuduz olduğu tespit edilen Erçetin, tedavi için Ankara’ya yollanmıştı. Talihsiz çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

İLKER TURAK İLKER TURAK
Son dakika: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti! Mustafa Erçetin’den acı haber!

Son dakika haberine göre; Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti... Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde 9 yaşındaki arkadaşı Polat Ergün ile köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin durumu ailesinden sakladı.

Kolunda karıncalanma gibi bulgular başlayınca ailesi Erçetin'i hastaneye götürdü.

Hastanede köpeğin ısırdığını söylemesinin ardından Erçetin kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yollandı.

Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptandı.

Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla tedavi altına alınan Mustafa Erçetin'den kötü haber geldi.

Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki Erçetin tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti! Mustafa Erçetin'den acı haber!
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