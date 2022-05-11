SON DAKİKA: ’Kuşum kaçtı’ diyerek girdiği fabrikayı benzin döküp yaktı! Yeni gelişme var...





Olay, geçen 26 Nisan tarihinde Sabuca Mahallesinde bir defne fabrikasında meydana geldi. Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya bir süre önce giden Aziz Başak, 1 yıl önce boşandığı Özlem D.'nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti. Bunun üzerine iki hafta önce saat 06.30 sıralarında fabrikaya giden Aziz Başak, bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çıktığı çatıyı 3 ayrı noktadan ateşe verdi.