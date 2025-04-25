Son Dakika: Kütahya’da okullar tatil mi edildi? Kütahya depremi nedeniyle 25 Nisan Cuma okullar var mı yok mu?

Kütahya'da okullar tatil mi son dakika haberleri arasında yerini aldı. Son dönemde peş peşe gelen deprem haberleriyle karşılaşan Türkiye bu kez gözlerini İstanbul'un ardından Kütahya'ya çevirdi. Peş peşe gelen sarsıntıların ardından araştırmalar hız kazandı. Valilik ile 25 Nisan Cuma Kütahya'da okul var mı, Simav'da tatil mi edildi?
KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kütahya'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi. Simav ve çevre köylerde 1 günlük eğitime ara verildiği Kütahya Valisi Musa Işın tarafından açıklandı.