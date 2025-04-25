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Giriş Tarihi: 25.4.2025 10:48

Son Dakika: Kütahya'da okullar tatil mi edildi? Kütahya depremi nedeniyle 25 Nisan Cuma okullar var mı yok mu?

Sabah saatlerinden bu yana iki kez 4.5 ve 4.6 büyüklüğü ile sarsılan Kütahya depremin ardından saha taramasına başlandı. Simav merkez üssünde gerçekleşen sarsıntıyla birlikte öğrenciler ve veliler Valilik kararlarına döndü. Kütahya'da okullar tatil mi sorusu yanıt ararken Vali Musa Işın'dan açıklama geldi. Peki, 25 Nisan Cuma Kütahya'da okullar var mı yok mu, il genelinde tatil oldu mu, hangi ilçeler için karar alındı? İşte, yanıtı:

Son Dakika: Kütahya’da okullar tatil mi edildi? Kütahya depremi nedeniyle 25 Nisan Cuma okullar var mı yok mu?

Kütahya'da okullar tatil mi son dakika haberleri arasında yerini aldı. Son dönemde peş peşe gelen deprem haberleriyle karşılaşan Türkiye bu kez gözlerini İstanbul'un ardından Kütahya'ya çevirdi. Peş peşe gelen sarsıntıların ardından araştırmalar hız kazandı. Valilik ile 25 Nisan Cuma Kütahya'da okul var mı, Simav'da tatil mi edildi?

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi. Simav ve çevre köylerde 1 günlük eğitime ara verildiği Kütahya Valisi Musa Işın tarafından açıklandı.

KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre sabah 07.23'te meydana gelen, Kütahya Simav merkez üssünde gerçekleşen deprem 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.20 itibarıyla aynı merkez üssünde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2025-04-25

Saat:10:20:02 TSİ

Derinlik:12.17 km

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2025-04-25

Saat:07:23:44 TSİ

Derinlik:8.81 km

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Son Dakika: Kütahya'da okullar tatil mi edildi? Kütahya depremi nedeniyle 25 Nisan Cuma okullar var mı yok mu?
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