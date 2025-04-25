Son Dakika: Kütahya’da okullar tatil mi edildi? Kütahya depremi nedeniyle 25 Nisan Cuma okullar var mı yok mu?

KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANDI!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre sabah 07.23'te meydana gelen, Kütahya Simav merkez üssünde gerçekleşen deprem 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.20 itibarıyla aynı merkez üssünde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.