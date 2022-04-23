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Giriş Tarihi: 23.4.2022 16:45 Son Güncelleme: 23.4.2022 16:53

SON DAKİKA: Kuyruğun ucu bucağı yok! Saatlerce aynı amaç için beklediler! '1 yıldır bugünü bekliyordum...'

DHA
SON DAKİKA: Kuyruğun ucu bucağı yok! Saatlerce aynı amaç için beklediler! ’1 yıldır bugünü bekliyordum...’

Son dakika haberine göre; Hafta sonu güzel havayı fırsat bilenler Büyükada'ya akın etti. Aya Yorgi Kilisesi'ne çıkmak için elektrikli araç sırasına girenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilenler Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmek için Büyükada'ya akın etti. Ada'da uzun kuyruklar oluşturan kişiler saatlerce elektrikli araç sırası bekledi. Sırada bekleyenlerin sayısı öylesine uzadı ki, kuyruğun sonu görünmez bir hal aldı. Sıradaki bazı vatandaşlar 'dilek dilemek için beklemeye değdiğini' söyledi.

METRELERCE KUYRUK

Hava sıcaklığını fırsat bilenler ve Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek dilemek isteyenler Büyükada'daki elektrikli araçlara binmek için sıraya girdi. Elektrikli araçlar için metrelerce kuyruk oluştu.


"1 YILDIR BUGÜNÜ BEKLİYORUM"

1 saattir sıra beklediğini söyleyen Cemile Armağan, "Dilek dilemek için bekliyoruz, Aya Yorgi'ye çıkacağız. Heyecanlıyız, 1 yıldır bugünü bekledik. Ben ilk defa geliyorum, geçen sene arkadaşımın dileği kabul oldu. Onun için bu kuyruğu beklemeye değer. 1 saattir sıra bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 SAAT BEKLEYECEĞİZ GİBİ"

Şebnem Kalaycı ise , "Biz yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz ama 2 saat bekleyeceğiz gibi duruyor. Aya Yorgi tepesine çıkacağız. Ben ilk defa geldim ama arkadaşım daha önce geldi. Heyecanlıyız, kalabalık, gayet güzel, her şey keyifli" dedi.

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SON DAKİKA: Kuyruğun ucu bucağı yok! Saatlerce aynı amaç için beklediler! '1 yıldır bugünü bekliyordum...'
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