SON DAKİKA: Kuyruğun ucu bucağı yok! Saatlerce aynı amaç için beklediler! ’1 yıldır bugünü bekliyordum...’

"2 SAAT BEKLEYECEĞİZ GİBİ"

Şebnem Kalaycı ise , "Biz yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz ama 2 saat bekleyeceğiz gibi duruyor. Aya Yorgi tepesine çıkacağız. Ben ilk defa geldim ama arkadaşım daha önce geldi. Heyecanlıyız, kalabalık, gayet güzel, her şey keyifli" dedi.