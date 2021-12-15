SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil viyadükten aşağı uçtu! Alevlerin içinden mucize kurtuluş...

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak viyadükten aşağı düştü. Sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkmasının ardından otomobil alev aldı. Sürücü hastaneye kaldırılırken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.