Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler

Son dakika haberleri...Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde Cuma günü akşam saatlerinde bir patlama yaşandı. Türkiye'yi yasa boğan patlama nedeniyle 41 madencimiz şehit oldu.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaralı maden işçileri ise Bartın ve çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan maden kahramanlarının son görüntüleri de ortaya çıktı.
KISA BİR SÜRE SONRA PATLAMA OLDU
Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.
Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu.
Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.(TRT Haber)