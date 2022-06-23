İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyururken "Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir ve hastalığı neydi? Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre; Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Kolu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.
Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Kolu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ustaosmanoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?
Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.
Mahmut Ustaosmanoğlu, genç yaşta etraftaki köylerin hocalarından ders almıştır ve 16 yaşında icazet aldıktan sonra köyünde ders vermeye başladı.
1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü.
MAHMUT USTAOSMANOĞLUÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Mahmut Ustaosmanoğlu bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu.
MAHMUT USTAOSMANOĞLU KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?
Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.