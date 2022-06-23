İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyururken "Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir ve hastalığı neydi? Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre; Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Kolu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.