Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Mahra Melin Pınar'dan acı haber geldi: Organlarını bağışlamak istiyorduk ama...
Giriş Tarihi: 28.3.2022 16:27 Son Güncelleme: 28.3.2022 16:31

SON DAKİKA: Mahra Melin Pınar'dan acı haber geldi: Organlarını bağışlamak istiyorduk ama...

AA
SON DAKİKA: Mahra Melin Pınar’dan acı haber geldi: Organlarını bağışlamak istiyorduk ama...

Son dakika haberi: Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MAHRA HAYATA TUTUNAMADI

Belek Mahallesi'nde köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Mahra Melin Pınar, hayata tutunamadı.

"KIZIMIZI MAALESEF KAYBETTİK"

Küçük kızın babası Murat Pınar, AA muhabirine, "Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk. Ancak beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için bunu yapamadık." dedi.

Pınar, hastanedeki işlemlerinin ardından kızlarının yarın Belek Mahallesi'nde toprağa verileceğini söyledi.

SAĞ BACAĞI KESİLMİŞTİ

Mahra Melin Pınar, 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan çocuk, götürüldüğü Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Çocuğun beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Mahra Melin Pınar'dan acı haber geldi: Organlarını bağışlamak istiyorduk ama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA