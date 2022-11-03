Son dakika: Makam odasında silah faciası! İhmal kurbanı memurun hayatı karardı

İKİNCİ ÇOCUĞUMUZU BEKLİYORDUK

SABAH'a konuşan 15 yıllık devlet memuru Aygün Akkeçeli'nin eşi Gamze Akkeçeli "Eşim 45 gün hastanede yaşam savaşı verdi, 15 gün de evde yataktan dahi kalkamadı. Ben ona refakatçi kalabilmek için işimden istifa etmek zorunda kaldım. İkinci çocuk hayallerimiz vardı... Orası bir devlet dairesi, orada şahsi silah temizlenir mi? O silah aynı günün sabahında yine ateş almış ama kimse emniyete bilgi vermemiş. Eğer emniyetin bilgisi olsaydı eşim vurulmayacaktı. Bunca şeyden sonra bir de eşimin görev yeri değiştirildi. Suçlu biz miyiz? Tek isteğimiz adalet yerini bulsun" dedi.