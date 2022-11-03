Son dakika: Makam odasında silah faciası! İhmal kurbanı memurun hayatı karardı

Son dakika haberleri: İzmir Bayraklı'da bir kamu kurumunda daire başkanı olarak çalışan Ali Aykut T.'nin makam odasında patlayan silah nedeniyle biri memur iki kişi vuruldu. 22 Şubat'ta yaşanan olay iddiaya göre Ali Aykut T.'nin şahsi silahını makam odasına getirmesiyle başladı. Daire başkanı tabancasını temizletmek için tasfiye memuru Aygün Akkeçeli'den yardım istedi. Silahtan anlamadığını belirten Akkeçeli, gün içerisinde kuruma gelecek kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebileceklerini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Saatler sonra kuruma gelen Uzman Çavuş E.G. ve av bayii işletmecisi E.Ç., Akkeçeli'nin ricası üzerine silahın temizlenmesine yardımcı olmak üzere daire başkanı Ali Aykut T.'nin yanına gitti.
52'İNCİ SANİYEDE ATEŞ ALDI
Makam odasına giren E.Ç. selamlaştıktan sonra Ali Aykut T.'nin şarjörünü çıkarıp kendisine uzattığı silahı aldı. E.Ç.'nin temizlemek için kapak takımını açmaya çalıştığı silah 52'inci saniyede ateş aldı. Namludan çıkan mermi önce E.Ç.'yi sol elinden ardından da hemen yanındaki memur Aygün Akkeçeli'yi karnından vurdu. Ağır yaralanan Akkeçeli kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.
HAYATI KARARDI
Ameliyata alınan Akkeçeli yoğun bakımda verdiği 45 günlük ölüm-kalım savaşını kazansa da bir böbreğini kaybetti, pankreası yandı, kalın bağırsağı kısaltıldı 45 günde 18 kilo verdi ve aldığı kortizonlar nedeniyle kalça kemikleri eridi. Yaşadıklarının ardından savcılığa şikayette bulunan Akkeçeli'nin görev yeri de değiştirildi.
AYNI SİLAH SAATLER ÖNCE YİNE ATEŞ ALMIŞ
Yaşananlara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede Akkeçeli'yi vuran silahın aynı gün sabah saatlerinde aynı odada yine ateş aldığı belirtildi. Konuya ilişkin iddianamede "Ali Aykut T.'nin 22 Şubat günü saat 09.00 sıralarında silahı incelerken silahın aniden patladığının ve merminin odada bulunan koltuk ve duvarı deldiğinin, bu olaya ilişkin emniyet yetkililerine bildirmeye gerek duymadıklarının, duvar kontrol edildiğinde 10 santim çapında tadilat izi olduğunun tespit edildiği" belirtildi.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Öte yandan iddianamede "bilirkişi raporunda Ali Aykut T.'nin 6 kişinin bulunduğu kapalı ve dar bir oda içerisinde tabancasını doldur boşalt yapmadan silahı temizlemesini istediği kişiye boş bir oda temin etmeden silahın temizleme işlemini başlatmasında kusurlu olduğunun tespit edildiği ve Ali Aykut T.'nin ve E.Ç.'nin taksirle yaralama suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadeleri yer alırken Ali Aykut T. ve E.Ç. için 3 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.
İKİNCİ ÇOCUĞUMUZU BEKLİYORDUK
SABAH'a konuşan 15 yıllık devlet memuru Aygün Akkeçeli'nin eşi Gamze Akkeçeli "Eşim 45 gün hastanede yaşam savaşı verdi, 15 gün de evde yataktan dahi kalkamadı. Ben ona refakatçi kalabilmek için işimden istifa etmek zorunda kaldım. İkinci çocuk hayallerimiz vardı... Orası bir devlet dairesi, orada şahsi silah temizlenir mi? O silah aynı günün sabahında yine ateş almış ama kimse emniyete bilgi vermemiş. Eğer emniyetin bilgisi olsaydı eşim vurulmayacaktı. Bunca şeyden sonra bir de eşimin görev yeri değiştirildi. Suçlu biz miyiz? Tek isteğimiz adalet yerini bulsun" dedi.