Son dakika: Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-11-20
Saat:10:36:04 TSİ
Enlem:38.237 N
Boylam:38.777 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/4zyD5rR7Cl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi