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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:47 Son Güncelleme: 20.11.2023 11:00

Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada; Saat 10:36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika: Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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