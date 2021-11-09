Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan Malatya’da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var

Son dakika haberleri: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınarı caddesindeki 2 katlı bir binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaşın enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarılırdı.
YARALILARDAN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan 13 vatandaştan 7'si taburcu edildi. Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, göçük meydana gelen binanın enkazından şu ana kadar 13 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, 2 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.
İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca, çöken binada bulunan iş yerinin sahibi tedavisinin ardından gözaltına alındı.
3 GÖZALTI VAR, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şu andaki bilgilerimize göre, ulaşılamayan ihbar yok. Her türlü ihtimal düşünülerek, arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın enkazını almaya başladılar. Kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor. Binada 4 iş yeri olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki iş yerinde tadilat olduğunu biliyoruz.
Şu anki değerlendirmeler çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönünde. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı. 3 kişi gözaltına alındı. İşin sevindirici tarafı bir can kaybının olmaması ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olması." ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.SON DAKİKA | Malatya’da bina çöktü... 13 vatandaş enkaz altından çıkartıldı! İş yeri sahibi gözaltına alındı Son dakika: Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı: Felaket geliyorum demiş... Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar