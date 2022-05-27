Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! Yeni gelişme
Giriş Tarihi: 27.5.2022 08:25 Son Güncelleme: 27.5.2022 09:12

Son dakika: Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! Yeni gelişme

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! Yeni gelişme

Son dakika haberi: Maltepe Belediyesi’ne yönelik yapılan rüşvet operasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye getirilen 19 şüpheliden 5’i tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol serbest kaldı.

Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 19 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süreleri dolan 19 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından 19 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken diğer şüphelileri adli kontrolle serbest bıraktı. Şüphelilerin imar işlemlerinden günlük 100 ile 150 bin lira arasında para aldıkları iddia ediliyor.

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Son dakika: Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! Yeni gelişme
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